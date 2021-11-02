Тренер Мендес: «UFC должны дать бой за пояс. Махачев готов»

Американский тренер россиянина Ислама Махачева Хавьер Мендес в интервью «СЭ» высказался о дальнейшей судьбе своего подопечного в лиге UFC.

— Если не бой за титул, то кто должен стать следующим оппонентом Ислама?

— Любой, кто мог приблизит его к титулу.

— Может быть вариант в лице Бенеила Дариуша?

— Если Дариуш заслуживает титульный шанс, хорошо дерётся, то мне не важно, кого UFC дадут. А так если хотите услышать мое мнение, то UFC должны нам дать титульный бой уже сейчас. У всех остальных был шанс завоевать титул, а у Ислама нет. Он — свежая кровь, и он заслужил этот шанс. Люди ждут. Он глоток свежего воздуха. Они должны дать бой за титул. Если нет, то готовы подраться с любым топом.

В главном карде турнира UFC 267, который проходил 30 октября в Абу-Даби, Махачев победил Дэна Хукера болевым приемом в первом раунде.

На счету Махачева в ММА 21 победа и 1 поражение. В настоящее время россиянин идет на серии из 9-ти побед.