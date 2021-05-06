Тренер Магомедшарипова: «Забит будет драться только за титул UFC. Иначе он может завершить карьеру»

Главный тренер Dagestan Fighter Мансур Учакаев рассказал о дальнейшей карьере своего ученика Забита Магомедшарипова в UFC, допустив, что он правда может завершить карьеру, если в следующем бою он не подерется за титул.

«Сегодня сложно получить бой за пояс, так как есть претенденты. Но завтра может все поменяться. Возможно, что Забит будет на своем стоять и он может по этой причине завершить карьеру — например, если они не пойдут на уступки. Он может принципиально не драться. Забит будет драться только за титул. Другие бои он не примет. Вот это я точно знаю», — заявил Учакаев в интервью «СЭ».

30-летний Магомедшарипов (18 побед, 1 поражение) последний бой провел в ноябре 2019 года в Москве, победив единогласным решением судей Кэлвина Каттара.