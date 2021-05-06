Тренер Магомедшарипова: «Забит будет драться только за титул UFC. Иначе он может завершить карьеру»
09:55
Главный тренер Dagestan Fighter Мансур Учакаев рассказал о дальнейшей карьере своего ученика Забита Магомедшарипова в UFC, допустив, что он правда может завершить карьеру, если в следующем бою он не подерется за титул.
«Сегодня сложно получить бой за пояс, так как есть претенденты. Но завтра может все поменяться. Возможно, что Забит будет на своем стоять и он может по этой причине завершить карьеру — например, если они не пойдут на уступки. Он может принципиально не драться. Забит будет драться только за титул. Другие бои он не примет. Вот это я точно знаю», — заявил Учакаев в интервью «СЭ».
30-летний Магомедшарипов (18 побед, 1 поражение) последний бой провел в ноябре 2019 года в Москве, победив единогласным решением судей Кэлвина Каттара.
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