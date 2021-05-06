Тренер Магомедшарипова: «А кто сказал, что Забит заканчивает карьеру? Это все слухи»

Тренер российского полулегковеса Забита Магомедшарипова Мансур Учакаев высказался о дальнейшей судьбе своего подопечного в ММА.

«А кто сказал, что Забит заканчивает карьеру?», — удивленно спросил Учакаев в интервью «СЭ». — «Забит не говорил об этом, его представители тоже не говорили, а это значит, что разговоры о завершении карьеры — это все слухи. Сейчас Забит небольшую операцию перенесет, после которой отдохнет два-три месяца, а может полгода. Потом начнем потихоньку тренироваться, и, скорее всего, вернемся к профессиональной деятельности».

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Магомедшарипов провел последний бой на турнире UFC в Москве в ноябре 2019. В главном событии вечера он одолел американца Кэлвина Каттара единогласным решением судей по итогам трех раундов.