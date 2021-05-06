Младший брат чемпиона UFC Усмана: «Мы с ним спорим, кто из нас быстрее победит»

Родной младший брат чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана тяжеловес Мухаммед Усман рассказал о мотивации побеждать досрочно.

«Я всегда соперничаю со своим братом. Спорим, кто из нас быстрее победит. Последний раз, когда мы выступили c небольшим интервалом, было тогда, когда он дрался с Колби Ковингтоном [14 декабря 2019 года в Лас-Вегасе — Прим. «СЭ"]. Тогда я выступил в Titan FC уже на следующей неделе после его боя. В тот вечер я победил Реджи Кэто. Он победил Колби в пятом раунде, я же выиграл досрочно уже на первой минуте стартового раунда. Сразу после поединка я ему сказал: «Я сделал это быстрее, чем ты!». Он в ответ улыбнулся, сказав: «Ладно-ладно!». В нас живет дух соперничества», — рассказал Усман-младший в интервью TMZ Sports.

Мухаммед (7 побед, 1 поражение) проведет следующий бой в ночь на 7 мая. На турнире PFL 32-летний боец с нигерийскими корнями встретится с Брэндоном Сэйлзом.