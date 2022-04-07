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Сегодня, 18:02

Тренер Магомеда Исмаилова считает, что Ян психологически сломал Стерлинга в прошлом бою

Анна Горшкова
Корреспондент
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Рамазан Исмаилов, тренер Магомеда Исмаилова, поделился ожиданиями от предстоящего боя Петра Ян с Алджамейном Стерлингом.

«Ян уже дрался со Стерлингом, прочувствовал его сильные и слабые стороны и сломал ментально. Яну нужно не дать себя повалить и донести пару точных ударов, после этого Стерлинг начнет вспоминать прошлый бой и сломается.

Но Петру нужно серьезно настраиваться — Алджамейн будет бросаться, чтобы перевести в партер, потому что в стойке он слабее. Если Петр не даст себя перевести первые пару попыток, то психологически Стерлинг будет сломлен", — приводит слова Рамазана Исмаилова «РБ Спорт».

Реванш между бойцами состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

На счету Яна 16 побед и два поражения, у Стерлинга 20 побед и три поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-magomeda-ismailova-schitaet-chto-yan-psihologicheski-slomal-sterlinga-v-proshlom-boyu/
Алджамейн Стерлинг
Магомед Исмаилов
Петр Ян
UFC
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