Волкановски планирует подняться в легкий вес

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) подтвердил, что думает о переходе в легкий вес.

«Люди часто спрашивают меня по поводу смены весовой категории, — приводит слова Волкановски издание BJ Penn. — Сейчас я раздумываю над переходом в легкий вес. Пока я не принял решения и не могу сказать, что мой следующий бой пройдет в легком весе. На данный момент я хочу быть по максимуму занятым боями и выступать как минимум три раза в год. Если мне поступит интересное предложение о поединке в легком весе, то я его приму».

Следующий бой Волкановски проведет против Чан Сун Юнга, известного как «Корейский Зомби». Поединок состоится 10 апреля в главном событии турнира UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).