Майк Тайсон шокирован зарплатой Франсиса Нганну в UFC

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) посетил подкаст Майка Тайсона. Во время беседы речь зашла о гонораре чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3). По словам Тайсона, полученный камерунцем гонорар за бой с Сирилом Ганом (10-1) равен расходам Тайсона на подготовку к боям.

«Респект моему старшему брату Франсису, — сказал Адесанья на подкасте. — Он выбил дверь и сказал: «Смотрите, что происходит. Они платят мне так мало денег». Он раскрыл свой гонорар общественности. Майк, представь, если бы ты на пике своей карьеры получил за бой 600 тысяч долларов. Это было бы ужасно».

В ответ Тайсон заявил: «Слушай Иззи, 600 тысяч долларов — это сумма, которую я тратил на тренировочный лагерь».

Ранее камерунец заявил, что он намерен добиться существенного повышения своего гонорара за бои в UFC. «Мне нужно разобраться со своим контрактом с UFC и решить, что делать дальше, — сказал Нганну на своем YouTube-канале. — Мы вместе с UFC должны сесть за стол переговоров и решить дела. Они должны воспринимать меня со всей серьезностью».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.