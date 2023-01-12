Хавьер Мендес: «Раньше я мог дозвониться до Хабиба один раз из 10. Сейчас вот дозвонился четыре раза подряд»

Тренер Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева по ударной работе Хавьер Мендес рассказал, насколько проще стало связаться с Хабибом после его недавнего отхода от ММА.

«Раньше Хабиб был просто повсюду, я нигде не мог его застать. Я даже с трудом мог дозвониться до него. Верите, нет, но последние четрые раза, что я пробовал дозвониться ему, мне повезло все четыре раза из четырех! Потому что он больше так этим не занимается [ММА]. А раньше я, как правило, дозванивался ему один раз из 10. Теперь же четыре из четырех, он полностью стал семейным человеком. Даже раньше, когда я не мог дозвониться ему, он все равно всегда перезванивал, но необязательно сразу. Иногда он два дня не перезванивал, и два дня я не мог получить ответ на свой вопрос. То есть даже для меня доступность Хабиба была не то чтобы очень. Если только мы не были рядом.

И даже когда мы были вместе в Дубае, я говорил ему: «Хабиб, нам важно встретиться вот с этими людьми», он отвечал: «Да», а потом у него было то одно, то другое, то третье. У него столько всего постоянно происходило! У него никогда не было времени ни на что, все его тянули на себя, дергали».

На днях представители команды Нурмагомедова заявили, что бывший чемпион UFC полностью отходит от активной тренерской работы ради желания больше проводить времени с семьей.