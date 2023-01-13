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Сегодня, 11:56

Шара Буллет вызвал Минеева на схватку по борьбе

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Новичок UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет предложил чемпиону AMC Fight Nights в среднем весе Владимиру Минееву провести схватку по борьбе.

«Недавно видел интервью тренера Минеева — Расула Магомедалиева, — сказал Шара Буллет в интервью «СЭ». — Он [Расул] говорил, что у меня борьба слабая. Я готов побороться с его лучшим учеником — Владимиром Минеевым. По любым правилам: вольная борьба, греко-римская, грэпплинг. Вперед. Расул говорит, что у меня слабая борьба, но он никогда не говорил, что у Минеева она слабая. Давайте тогда посмотрим, кто из нас лучше борется.

Когда Вова пришел в ММА, у него борьба была «ноль», а у меня было понимание борьбы, потому что я с детства знаком с борьбой. Приходилось много драться с борцами на улице. Каждый день сталкивался с борцами, потому что они меня окружали тройным кольцом. Я знаю, как с ними драться, а он только пришел в это дело. Считаю, что моя борьба лучше».

Владимир Минеев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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