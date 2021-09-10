Тревор Уиттман, тренер Джастина Гэтжи, Роуз Намаюнас и Камару Усмана, поделился ожиданиями от ноябрьского UFC 268, на котором выступят все трое его бойцов.

«UFC 268 — это не первый турнир, когда я два боя подряд тренирую. — говорит Уиттман в интервью сайту UFC. — На UFC 261 был очень интересный момент. Когда Роуз выиграла [у Жанг], я пошел в раздевалку к Камару, который еще разминался [для боя с Масвидалем]. Прихожу в раздевалку, смотрю в телевизор, а там — Роуз с надутым от подступающих слез лицом, поясом и банкой Monster. И меня переклинило, пошли эмоции. Пришлось отвернуться. Сказал себе: «Соберись». Там рядом стоял Франсис Нганну, не знаю, увидел ли он, как я вытирал слезы. Они хлынули сразу, как я увидел Роуз в телеке.

Хотя на выходе из клетки был неприятный эпизод. Я подошел к команде Вейли после победы. Иду к ее тренеру пожать руку, он смотрит на меня с дьявольской злобой в глазах и говорит: «Нет». Говорю: «О'кей, отлично». Иду жать руки всем остальным в ее команде, затем снова поворачиваюсь к этому тренеру: «Мне очень жаль, простите». И он опять: «Нет». О'кей, я просто выхожу из клетки, говорю себе, что не велика потеря. Но она была велика. Дело в том, что потом, когда Камару нокаутировал Хорхе, я не стал сразу заходить в октагон, потому что из гостевого сектора Масвидаля какие-то люди орали дерьмо в наш адрес. Эта ситуация и момент с тренером Жанг ввели меня практически в состояние гнева.

Потом ночью я не мог заснуть, думая о том, что сегодня я провалился и как тренер, и как лидер. Из-за того, что впал в гнев. Я лежал и думал об этом, вспоминая времена, когда сам влезал в драки, чтобы просто высвободить гнев. И я пообещал себе, что в следующий раз, что бы ни случилось, я буду хладнокровен со всеми своими бойцами.

Три боя за один вечер на UFC 268 — это вдохновение для меня. Я вижу это как день, когда мне придется бороться самим с собой, в то же время ведя моих бойцов правильным путем, как настоящих чемпионов".

UFC 268 пройдет 6 ноября в Нью-Йорке. В третьем бою верхушки карда выступят Джастин Гэтжи и Майкл Чэндлер, затем в со-главном поединке — Роуз Намаюнас и Вейли Жанг, и закроют кард Камару Усман и Колби Ковингтон.