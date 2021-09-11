Дана Уайт: «Хотел, чтобы мои сыновья стали серферами, но они пошли своим путем»

Президент UFC Дана Уайт рассказал о занятиях своих сыновей. По его словам, он хотел, чтобы дети занимались серфингом.

«Я постарался открыть для своих детей как можно больше разных миров, — говорит Уайт на подкасте Tough Business. — Например, серфинг... Вот, честно говоря, я мечтал, чтобы мои сыновья стали серферами, кем-то похожими на тех хиппи-серферов, которые заявляют: «Нам п***, что творится в мире, мы просто серфим каждый день». Я хотел, чтобы они стали такими, увлекал их серфингом, им он нравится, но они не развили к нему ту любовь, которую я бы хотел.

Мой старший сын играет в футбол в Университете Сан-Диего, он помешан на футболе. Только пару лет назад он начал врубаться в UFC, смотреть бои. Мой младший сын (на фото в центре — прим.) любит анимацию и все это дерьмо, полностью погружен в нее. Я не хочу им навязывать свой путь и свои соображения, я оказал на них ноль гребаного давления. Пусть идут своим путем, а я поддержу их".

У Уайта трое детей: старший сын Дана Уайт Третий, младший — Эйдэн, и дочь — Саванна.