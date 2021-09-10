Шаблий принял вызов на бой от Эльдарова: «Надеюсь, Bellator даст шанс нам зажечь искры 23 октября»

Российский легковес Александр Шаблий принял вызов, брошенный ему чемпионом промоушена BRAVE CF в суперлегком весе (до 75 кг) Эльдаром Эльдаровым.

«Смутные времена настают, друзья. Приходится теперь еще и себе бои находить самому. Как я и писал в прошлом посте, готов выйти с любым легковесом.

Эльдар, я ценю твое желание проверить свои навыки в бою со мной, надеюсь, Bellator даст шанс нам зажечь искры 23 октября. Со своей стороны обещаю быть в лучшей боевой готовности. Как вам такой бой, друзья?" — написал Шаблий в своем Instagram.

В главном событии турнира Bellator 269, который состоится 23 октября в Москве, легенда ММА Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном.

На счету 28-летнего Шаблия 20 побед и 3 поражения. У 30-летнего представителя Бахрейна Эльдарова 13 побед и 1 поражение.