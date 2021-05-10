Лучший грэпплер мира дебютирует в One FC 27 августа

Американец Гордон Райан 27 августа проведет первую схватку в One Championship, его соперником станет японец Шийя Аоки, написал в Twitter генеральный директор One Чатри Ситиодтонг.

Ранее сообщалось, что Райан — 3-кратный победитель чемпионатов ADCC по грэпплингу — собирается выступать в боях по правилам ММА — в One Championship.

Райан выигрывал чемпионат мира ADCC в 2017 (до 88 кг) и 2019 (до 99 кг, свыше 99 кг) годах. Все он провел 155 схваток — 143 победы, 9 поражений, 3 ничьи. 25-летний Райан считается лучшим грэпплером мира.