Тренер Гана: «Нганну можно сломать ментально. Мы видели это в первом бою с Миочичем»
26 ноября, 23:45
Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о ментальной устойчивости своего бывшего бойца.
— Франсиса можно сломать ментально?
— Мы видели это в первом бою со Стипе. Во втором раунде он был сломан. И из-за усталости и ментальных причин. После первого раунда он сказал мне: «Я ничего не могу. Руки забились. Я устал».
Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.
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