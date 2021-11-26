Тренер Гана: «Нганну можно сломать ментально. Мы видели это в первом бою с Миочичем»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о ментальной устойчивости своего бывшего бойца.

— Франсиса можно сломать ментально?

— Мы видели это в первом бою со Стипе. Во втором раунде он был сломан. И из-за усталости и ментальных причин. После первого раунда он сказал мне: «Я ничего не могу. Руки забились. Я устал».

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.