Тренер Гана: «Нганну всегда был помешан на США. Мечтал переехать туда»

Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес в интервью «СЭ» рассказал о любви своего бывшего бойца к Америке.

— Вы говорили, что Франсис всегда бредил Америкой и хотел там жить. Почему?

— Не знаю. У людей есть свои комплексы. Возможно, в Камеруне он смотрел все эти американские фильмы, Голливуд и думал, как это круто. Я как-то спросил его: «Эй, фрибой, почему ты так повернут на США?» Он ответил: «Не знаю, я всегда мечтал туда уехать». Он просто влюблен в Америку.

— Почему вы называете его фрибой?

— Первым так называть он меня начал. Так называют людей, кто вырвался из Африки в Европу или США. Считается, что такой человек обрел свободу, поэтому и фрибой (от англ. «free» — «свободный»).

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.