Тренер Гана: «Допускаю, что Блейдс никогда не будет прежним после нокаута от Льюиса»

Тренер Сирила Гана Фернанд Лопес не уверен, что боец тяжелого веса UFC Кертис Блейдс психологически восстановится после нокаута в поединке с Дерриком Льюисом.

«Деррик Льюис — особенный боец, — говорит Лопес на подкасте Full Reptile. — Я связываю его успех с четырьмя причинами. Первое — в силу особенностей его стиля и тела, его невероятно тяжело удерживать на земле и контролировать в борьбе. Скольких он переворачивал на земле и нокаутировал? Почти всех, кто полез к нему бороться. Второе — он очень смелый боец. Он может выбросить хайкик в прыжке, может сделать что-то невероятное, он верит в себя до конца. Третье — у него аномальная мотивация на победу. Поэтому у него столько камбэков и поздних финишей. Ну, и четвертое — конечно, сила.

Мне очень нравится Деррик, он всегда небанален. Ты никогда не знаешь, какое следующее предложение он скажет в интервью. Ему плевать на то, что о нем подумают. Этот нокаут с Блейдсом... Такие нокауты меняют жизнь и карьеру. Я не уверен, что Блейдс когда-нибудь будет прежним после такого нокаута и особенно — после этих двух добивающих ударов. Они будут иметь последствия для его мозга и для психологии. Я уверен, что он пересмотрит бой и у него всегда будут перед глазами эти два добивающих удара. Они будут пугать его, он никогда не захочет оказаться в такой же ситуации".

В феврале 2021 года Льюис нокаутировал Блейдса на турнире UFC в Лас-Вегасе. 7 августа он подерется с Сирилом Ганом за временный пояс в тяжелом весе.