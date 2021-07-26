Тяжеловес Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 прокомментировал предстоящий бой против Вячеслава Дацика.

«13 августа отправлю этого старичка на пенсию чет долго он тут задержался», — заявил Эльбаев в своем Instagram.

Бой Эльбаева против Дацика пройдет по правилам бокса. В июне Т-34 нокаутировал Макса Топора в лиге кулачных боев Hardcore.

Дацик, тем временем, за последние пять месяцев дважды победил Тайсона Дижона. В феврале он нокаутировал камерунца, а в июне — одолел судейским решением.