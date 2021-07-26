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Даниял Т-34 — о бое с Дациком: «Отправлю этого старичка на пенсию»

18:45
Вячеслав Дацик. Фото TRYE GYM.
Вячеслав Дацик. Фото TRYE GYM.
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Тяжеловес Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 прокомментировал предстоящий бой против Вячеслава Дацика.

«13 августа отправлю этого старичка на пенсию чет долго он тут задержался», — заявил Эльбаев в своем Instagram.

Публикация от Даниял Эльбаев (@daniyal_t34_elbaev)

Бой Эльбаева против Дацика пройдет по правилам бокса. В июне Т-34 нокаутировал Макса Топора в лиге кулачных боев Hardcore.

Дацик, тем временем, за последние пять месяцев дважды победил Тайсона Дижона. В феврале он нокаутировал камерунца, а в июне — одолел судейским решением.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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