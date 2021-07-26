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Гарбрандт хочет спуститься в наилегчайший вес и там подраться за титул с Морено

20:22

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт считает, что именно в наилегчайшем весе он сможет завоевать титул, которым с недавних пор владеет Брендон Морено.

«Определенно в этом есть смысл, если Морено захочет подраться со мной. Я считаю его отличным человеком и великим чемпионом. За последние несколько боев он вышел на новый уровень. Хотя он был из тех парней, кого на шоу The Ultimate Fighter (TUF), выбрали последним. После такого очень малый процент бойцов может стать чемпионом.

Теперь он победил Фигередо, так что я считаю его отличным бойцом. Для меня это хороший стилистический матч. А еще я смогу драться в своем естественном весе, где точно покажу свой максимум", — приводит Bj Penn слова Гарбрандта.

Морено завоевал титул чемпиона наилегчайшего веса 12 июня, победив удушающим приемом Дейвисона Фигередо в главном событии UFC 263.

Гарбрант в последнем бою уступил единогласным решением судей Робу Фонту в рамках UFC Vegas 27.

(Никита Карин)

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