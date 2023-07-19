Тренер Анкалаева: «За временный пояс UFC в полутяжелом весе пока никто не должен драться»

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца UFC Магомеда Анкалаева, высказался о ситуации в полутяжелом дивизионе. Ранее от чемпионского пояса из-за травмы отказался Джамал Хилл.

— Я вообще не считаю этого человека чемпионом. Его вывели наверх. Наверное, он был в какой-то степени для них удобен. Есть ребята, которые намного достойнее, — цитирует «РБ Спорт» Магомедова.

— Кто должен драться за временный пояс после того, как его оставил Хилл?

— Думаю, пока никто. Должны быть претендентские бои, а победители должны драться за пояс. Блахович подерется с Перейрой, Анкалаев проведет поединок 21 октября — думаю, после этого станет известно, кто выйдет на титульный бой.

32-летний Хилл победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.