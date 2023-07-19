Камил Гаджиев: «Судьба рано или поздно сведет нас с Лахмой»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, планирует ли он лично встретиться с блогером Камилем Аллахвердиевым (Лахмой). Ранее Лахма на стриме жестко раскритиковал Гаджиева за его высказывания на личном YouTube-канале.

— Лахма живет в Стамбуле, это не край света. С ним, наверное, реально лично встретиться. Такой мысли не было?

— Все возможно, но откуда у меня должна была эта мысль появиться? — сказал Гаджиев «СЭ». — Я про него вообще забыл, что такой человек существует. Сейчас появился. Судьба нас, конечно, рано или поздно сведет, это очевидно. Сведет, и это уже не разговор с компьютером, это не Counter Strike, в который ты, возможно, наигрался. Это реальная жизнь, в ней все немного по-другому.

Несколько дней назад Аллахвердиев опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.