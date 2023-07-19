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Тренер Анкалаева: «После боя с Блаховичем Магомед решил, что нужно драться агрессивнее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сухраб Магомедов, тренер бойца UFC Магомеда Анкалаева, рассказал, как тот отреагировал на ничью в бою с Яном Блаховичем за вакантный пояс.

«Магомед был немного расстроен после этого решения, но все принял. Значит, так суждено. Он пришел в себя, осмыслил и принял решение, что нужно драться более агрессивно. Посмотрим, как пройдет следующий бой», — приводит слова Магомедова «РБ Спорт».

Анкалаев и Блахович дрались в декабре 2022 года за вакантный пояс в полутяжелом весе. По итогам пяти раундов судьи раздельным решением дали ничью, с чем не согласился оба бойца.

Ожидается, что следующий бой Анкалаев проведет 21 октября на турнире UFC в Абу-Даби. Соперник Магомеда пока неизвестен.

Источник: РБ Спорт
Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
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