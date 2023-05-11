Энтони Смит: «Мачеха моей жены из Чечни. Но я боюсь туда ехать, как-то страшно»

Топовый полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-17) в интервью «СЭ» рассказал о родственных связях в Чечне.

— Какие российские города помимо Москвы вы знаете?

— Э-э-э... Мачеха моей жены — из Чечни. Поэтому я знаю про Чечню и ее окрестности. И... и на этом все. (Смеется.) Москва и Чечня — я знаю только эти два города в России.

— Мачеха и ее родственники никогда не приглашали вас посетить Чечню?

— Приглашали, да. Но я отказался. (Смеется.)

— Почему? (Не озвучиваем вопрос, делаем паузу.)

— Потому что страшно. (Смеется.) Как-то страшно. Не знаю, но как-то отпугивает. Плюс я еще дрался с парнем из Чечни [Адланом Амаговым], и я слышал про него кое-какие истории, и это безумные истории. Так что... я как-то не подхожу для всего этого. (Смеется.)