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Сегодня, 15:25

Энтони Смит: «Мачеха моей жены из Чечни. Но я боюсь туда ехать, как-то страшно»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-17) в интервью «СЭ» рассказал о родственных связях в Чечне.

— Какие российские города помимо Москвы вы знаете?

— Э-э-э... Мачеха моей жены — из Чечни. Поэтому я знаю про Чечню и ее окрестности. И... и на этом все. (Смеется.) Москва и Чечня — я знаю только эти два города в России.

— Мачеха и ее родственники никогда не приглашали вас посетить Чечню?

— Приглашали, да. Но я отказался. (Смеется.)

— Почему? (Не озвучиваем вопрос, делаем паузу.)

— Потому что страшно. (Смеется.) Как-то страшно. Не знаю, но как-то отпугивает. Плюс я еще дрался с парнем из Чечни [Адланом Амаговым], и я слышал про него кое-какие истории, и это безумные истории. Так что... я как-то не подхожу для всего этого. (Смеется.)

В ночь на 14 мая Смит подерется с Джонни Уокером на UFC on ABC 4 в Шарлотте.

Энтони Смит. «Из российских городов знаю только Москву и Чечню». Большое интервью с Энтони Смитом

Энтони Смит
UFC
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