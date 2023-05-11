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Сегодня, 15:10

«Из российских городов знаю только Москву и Чечню». Большое интервью с Энтони Смитом

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Энтони Смит.
Фото Global Look Press
Смит в бою с Ракичем.
Фото Zuffa LLC
Смит в бою с Джонсом.
Фото MMAFighting
Зерноуборочный комбайн производства John Deere.
Фото John Deere
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Эксклюзив перед боем.

В ночь на 14 мая ветеран UFC Энтони Смит (36-17) подерется с Джонни Уокером (20-7) в своем 54-м бою в профессиональных ММА.

В преддверии турнира мы созвонились с Энтони и нашли у него неожиданных родственников в Чечне, обсудили потенциальный бой пикового Джона Джонса с Магомедом Анкалаевым, вспомнили Адлана Амагова и узнали про уникальную твердость тела Стипе Миочича.

***

— У вас в карьере было много ярких камбэков — бой с Волканом, Эндрю Санчесом, Элвисом Мутапсичем, Эктором Ломбардом. Каким из них вы гордитесь больше всего?

— Пожалуй, бой с Волканом. Этот парень был настолько жестким... и настолько хороший боец. На подходе к тому бою я не ожидал, что у нас будет ментальная война, я думал, что он просто жесткий парень, который сильно бьет, держит удар, но в итоге у нас получились ментальные шахматы. И когда это стало очевидно по ходу боя, я понял, что мне нужно пересилить его ментально. Мне это удалось, и я горжусь этим.

— Вы столкнулись с мощным запрещенным коленом от Джона Джонса, в бою с Гловером потеряли зубы... В каком поединке испытали самую большую физическую боль?

— Наверное, с Ракичем. Он довел два первых лоукика в бою и... Первый же лоукик зашел просто в идеальное место, и моя нога ниже колена омертвела. Затем я положил весь мой вес на эту же ногу, чтобы выбросить свой кик, и Ракич снова ударил мне лоукик в ту ногу. Ох... У меня были в карьере травмы и болячки, когда мне пришлось очень тяжело, но если говорить о чистой физической боли, то вот эти лоукики Ракича выделяются. Мне потребовалось несколько недель, чтобы залечить ноги.

Смит в бою с Ракичем.
Zuffa LLC

— Вам предстоит бой с Джонни Уокером. Недавно вы сказали, что за свою карьеру повидали десяток таких, как он. Думаете, что у него нет ничего кроме этого бешеного атлетизма?

- Нет, я так не думаю. Мне просто кажется, что любой может бросать кики и панчи, драться дико, но кто по-настоящему пугает меня — так это бойцы, которые глубоко мыслят. Ребята, которые максимально дисциплинированны, у которых очень сильный фундамент, по которым тяжело попасть, которые несут мне интеллектуальный вызов. Вот эти ребята реально доставляют мне проблемы. А если это только «физика», панчи, кики, креативность — это не то, из-за чего я буду вскакивать по ночам. Я могу управляться с «физикой» оппонента.

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«Когда ты обнимаешь Миочича - ощущение, что обнимаешь статую»

— Перед боем Джонса с Ганом была забавная ситуация, когда ESPN посадили за аналитический стол четверых ребят, которых Джонс победил. Вас, Даниэля Кормье, Рашада Эванса и Доминика Рейеса. После эфира вы как-то собрались вместе, пропустили стаканчик?

— Доминик был новым парнем в студии, его просто пригласили к этому бою, а мы втроем продолжили работать после этого эфира. С Рашадом мы и так часто проводим время, хоть он и не особо любитель выпить. Поэтому обычно я что-то выпиваю, а он просто смотрит за этим. Что касается Ди Си, его очень тяжело вытащить куда-то, этот парень настолько весь в делах, движется постоянно из одного места в другое, работает с утра до позднего вечера. Так что после эфира только я и Рашад немножко посидели вместе.

— Вы хорошо общаетесь со Стипе Миочичем, он просил какой-то совет к грядущему бою с Джонсом?

— Он пока не спрашивал ничего конкретного, только пригласил меня в свой кэмп. Вот, думаю, в кэмпе он начнет задавать конкретные вопросы. Мы обсуждали с ним Джонса только в общих чертах, обсуждали бой, что он думает, как он будет выглядеть по габаритам в сравнении с Джонсом. Конкретные детали он не спрашивал, но уверен, что спросит.

Фото Соцсети

— Когда вы спарринговали со Стипе, делали какие-то отработки, в чем он впечатлил больше всего?

— Очень-очень умный боец. Это прежде всего. Потом его дисциплина. Если у него тренировка, режим, он железно придерживается расписания, никогда не опаздывает, не меняет ничего. И в боях он тоже дисциплинирован, дерется тотально по геймплану. Что касается его тела, он самый твердый человек, до которого я когда-либо дотрагивался. Люди со стороны не представляют, насколько он тяжелый и плотный. Когда ты обнимаешь его - такое ощущение, что обнимаешь статую. Физически он уникален. Когда ты хватаешь его за руку, нет ощущения, что ты держишься за мышцы, насколько она каменная. И он очень много весит, рама его тела не особо крупнее моей, но при этом он весит на 50 фунтов больше меня. Физически он просто создан для тяжелого веса - не самая большая рама, при этом плотный, тяжелый, очень быстрый и бьет чуть ли не сильнее всех в этом дивизионе. Уникальный атлет.

— Вы дрались с Джонсом 25 минут. По ходу этих пяти раундов хоть раз возник вау-эффект?

— Вообще нет. Он был предсказуемым, очень предсказуемым. Все, к чему мы готовились, мы и увидели. Я не знаю, почему я так подрался, я просто не показал себя. Но это точно не потому, что он делал что-то неожиданное. Возможно, я слишком беспокоился по поводу его размаха рук и не так фокусировался на его киках — фронт-киках, облик-киках, лоукиках. Вот с киками мне было труднее, чем я ожидал до боя. Он очень обучаемый боец, дерется четко по плану, слушает тренеров. Если тренеры говорят ему делать что-то, он будет делать, не задавая никаких вопросов. И это очень опасно для соперника, если за Джонсом умный тренер. Такое ощущение, как будто у этого тренера джойстик. Физическая сила у него в пределах нормы, ничего сверх, я не почувствовал, что он был сильнее меня. Но он длиннее и выше меня, у него было преимущество в длине рычагов. Но физически он вообще не показался мне сильным.

Смит в бою с Джонсом.
MMAFighting

«Мачеха моей жены — из Чечни. Но я боюсь ехать в Чечню, как-то страшно»

— Так как мы российский канал, позвольте мне задать вопросы о нашей стране. Какие российские города помимо Москвы вы знаете?

— Э-э-э... Мачеха моей жены — из Чечни. Поэтому я знаю про Чечню и ее окрестности. И... и на этом все. (Смеется.) Москва и Чечня — я знаю только эти два города в России.

— Мачеха и ее родственники никогда не приглашали вас посетить Чечню?

— Приглашали, да. Но я отказался. (Смеется.)

Адлан Висханов. Вся сборная Франции по борьбе состоит из чеченцев. Как так вышло?

— Почему? (Не озвучиваем вопрос, делаем паузу.)

— Потому что страшно. (Смеется.) Как-то страшно. Не знаю, но как-то отпугивает. Плюс я еще дрался с парнем из Чечни [Адланом Амаговым], и я слышал про него кое-какие истории, и это безумные истории. Так что... я как-то не подхожу для всего этого. (Смеется.)

— Какие воспоминания остались от боя с Адланом Амаговым?

— Он был пугающим парнем. Пугающим. Бой вроде начался для меня неплохо, но... он один из тех ребят, которых тяжело сбить с толку, сбить с геймплана. Это, кстати, чисто такая российская тема. Я не знаю, может, тут дело в культурных особенностях, которые формируют российских бойцов, но ментально они просто другие. Они непроницаемые, их не сбить с их игры, не отвлечь. Они будут делать то, что должны, не поддаваться эмоциям, и это идеальные качества для ММА. И Адлан был как раз таким, я не мог вывести его из равновесия, поломать ему игру, и он довел тяжелый удар. Я вообще не видел его. Мы зарубились, и тут пришел этот удар из ниоткуда, мощный оверхенд. Я, кстати, так никогда и не побил российского бойца, дрался с двумя, и они оба побили меня. Тебе нужно сказать своим бойцам, чтобы они оставили меня в покое. (Смеется.)

Фото Соцсети

«Джонс смог бы перевести Анкалаева, и когда оказался бы сверху, для Магомеда начался бы ночной кошмар»

— Когда вы готовились к бою с Магомедом Анкалаевым, нашли у него какие-то серьезные слабости?

— О да, да. Он тоже человек. Да, он силен, когда ты даешь ему определенные позиции, даешь ему наступать, позволяешь диктовать темп. Но когда сам давишь его, заставляешь пятиться, у него возникают проблемы. И думаю, если тебе удастся выйти с ним в партере в позицию сверху, ему тоже будет тяжело. Если бы я не был травмирован, я бы смог гораздо лучше отработать со спины в партере, найти варианты для свипов и, возможно, сабмишена. Когда у вас завязки в партере, ты чувствуешь: ага, я здесь, он здесь, я здесь, он здесь — ты понимаешь уровень партера. Я не знаю, насколько много он работает над джиу-джитсу, но в партере я почувствовал, что сильнее его в грэпплинге. Но я был просто ограничен в этой работе из-за травмы.

— Многие люди в России считают, что Анкалаев смог бы победить даже пикового Джона Джонса. Согласны?

— Нет-нет. Нет. Я не имею ничего против Анкалаева, я на самом деле начал говорить об этом парне еще где-то за года два до того, как о нем все узнали: «Эй, присмотритесь к этому бойцу». Но Джон просто эксперт в управлении дистанцией, я не уверен, что Анкалаев смог бы попасть по Джону. И создавать проблемы в стойке для Джона через угрозу борьбой у Анкалаева вряд ли получилось бы, потому что Джона никто толком не смог перевести. Рашад Эванс — фантастический борец, он не смог перевести его. Райан Бейдер не смог. Гловер не смог. Кормье, по сути, не смог. И я думаю, Джон сам смог бы перевести Анкалаева, и когда он оказался бы на нем сверху, для Анкалаева начался бы ночной кошмар.

Магомед Анкалаев. Интервью с Магомедом Анкалаевым. Почему так мало говорит, уход за бородой, грустный день рождения

— Какой жизненный навык вы хотели бы приобрести в следующие пять лет? Может быть, выучить иностранный язык или научиться управлять самолетом.

— Это хороший вопрос, мне он нравится. Я всегда хотел научиться говорить на другом языке, но если мы говорим только об одном навыке... я бы хотел научиться играть на музыкальном инструменте. Может быть, на пианино.

— Ни в одной стране мира нет столько выдающихся компаний, как в США, — Microsoft, Apple, Coca Cola, McDonalds, Nike и так далее. Можете назвать одну компанию, без которой вы вообще не представляете Америку, которая стоит для вас особняком?

— Я живу на Среднем Западе, это место можно назвать сельскохозяйственной столицей мира. Все суперважные вещи идут отсюда, все, что связано с фермерским хозяйством, агропромышленностью, все, что рулит миром. Давайте назову компанию John Deere, это реально компания, благодаря которой функционирует весь мир.

Зерноуборочный комбайн производства John Deere.
John Deere
Джонни Уокер
Стипе Миочич
Энтони Смит
UFC
ММА
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