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Сегодня, 15:10

Энтони Смит: «Пиковый Джонс перевел бы Анкалаева, и для Магомеда начался бы ночной кошмар»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-17) в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как бы прошел бой между пиковым Джоном Джонсом и Магомедом Анкалаевым.

— Многие люди в России считают, что Анкалаев смог бы победить даже пикового Джона Джонса. Согласны?

— Нет-нет. Нет. Я не имею ничего против Анкалаева, я на самом деле начал говорить об этом парне еще где-то года за два до того, как о нем все узнали: «Эй, присмотритесь к этому бойцу». Но Джон просто эксперт в управлении дистанцией, я не уверен, что Анкалаев смог бы попасть по Джону. И создавать проблемы в стойке для Джона через угрозу борьбой у Анкалаева вряд ли получилось бы, потому что Джона никто толком не смог перевести. Рашад Эванс — фантастический борец, он не смог перевести его. Райан Бейдер не смог. Гловер не смог. Кормье, по сути, не смог. И я думаю, Джон сам смог бы перевести Анкалаева, и когда он оказался бы на нем сверху, для Анкалаева начался бы ночной кошмар.

В ночь на 14 мая Смит подерется с Джонни Уокером на UFC on ABC 4 в Шарлотте.

Энтони Смит. «Из российских городов знаю только Москву и Чечню». Большое интервью с Энтони Смитом
Джон Джонс
Магомед Анкалаев
Энтони Смит
UFC
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