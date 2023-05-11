Энтони Смит: «Пиковый Джонс перевел бы Анкалаева, и для Магомеда начался бы ночной кошмар»

Топовый полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-17) в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как бы прошел бой между пиковым Джоном Джонсом и Магомедом Анкалаевым.

— Многие люди в России считают, что Анкалаев смог бы победить даже пикового Джона Джонса. Согласны?

— Нет-нет. Нет. Я не имею ничего против Анкалаева, я на самом деле начал говорить об этом парне еще где-то года за два до того, как о нем все узнали: «Эй, присмотритесь к этому бойцу». Но Джон просто эксперт в управлении дистанцией, я не уверен, что Анкалаев смог бы попасть по Джону. И создавать проблемы в стойке для Джона через угрозу борьбой у Анкалаева вряд ли получилось бы, потому что Джона никто толком не смог перевести. Рашад Эванс — фантастический борец, он не смог перевести его. Райан Бейдер не смог. Гловер не смог. Кормье, по сути, не смог. И я думаю, Джон сам смог бы перевести Анкалаева, и когда он оказался бы на нем сверху, для Анкалаева начался бы ночной кошмар.