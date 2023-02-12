Тедди Атлас о поражении Волкановски: «Иногда можно проиграть бой, но все равно остаться победителем»

Известный тренер по боксу Тедди Атлас прокомментировал итог поединка двух чемпионов UFC — Ислама Махачева (24-1) и Александра Волкановски (25-2).

«Иногда можно проиграть бой, но все равно остаться победителем, — написал Атлас в Twitter. — Сегодня это применимо к Волкановски. Оба парня сражались как чемпионы и вели себя соответственно. Респект обоим бойцам. Я думал, что все было ближе, чем на судейских записках, но это действительно был бой, в котором никто не проиграл».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.