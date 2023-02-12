Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:26

Тедди Атлас о поражении Волкановски: «Иногда можно проиграть бой, но все равно остаться победителем»

Тедди Атлас прокомментировал победу Махачева и Волкановски
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Известный тренер по боксу Тедди Атлас прокомментировал итог поединка двух чемпионов UFC — Ислама Махачева (24-1) и Александра Волкановски (25-2).

«Иногда можно проиграть бой, но все равно остаться победителем, — написал Атлас в Twitter. — Сегодня это применимо к Волкановски. Оба парня сражались как чемпионы и вели себя соответственно. Респект обоим бойцам. Я думал, что все было ближе, чем на судейских записках, но это действительно был бой, в котором никто не проиграл».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
0
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Джо Роган удивлен победой Махачева: «Придется пересмотреть бой»
Камил Гаджиев — о победе Махачева: «Ислам математически выиграл у Волкановски»
Махачев — Волкановски: видеообзор главного боя UFC 284
Ислам Махачев: «Джон Джонс отличный боец, но я больше заслуживаю быть лучшим»
Ислам Махачев: «Хабиб позвонил и говорит: «Когда спину забрал, почему не попытался наверх перейти?»
Ислам Махачев рассказал, какие ошибки в бою с Волкановски он совершил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев считает, что Тухугову не хватило свежести для победы над Бреннером
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости