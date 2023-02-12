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Сегодня, 14:18

Адесанья: «Через 5 лет в UFC меня уже не будет»

Адесанья заявил, что покинет смешанные единоборства через пять лет
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) заявил, что он собирается покинуть смешанные единоборства через пять лет.

«Я в UFC уже пять лет, верно? Если быть честным, то через пять лет меня здесь не будет. У меня есть другие дела в жизни... Я люблю эту ##### [фигню], и я чертовски хорош, но я никогда не привязываюсь к этому [MMA] и собираюсь уйти на вершине. Посмотрим, надолго ли я здесь, но я думаю, что уйду через пять лет», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.

Адесанья подерется с чемпионом Алексом Перейрой (7-1) 8 апреля на UFC 287 в Нью-Йорке, США.

Исраэль Адесанья
ММА
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