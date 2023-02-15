Свищев заявил, что Волкановски подозревает Махачева в обмане из-за обиды

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что российский боец Ислам Махачев использовал капельницу для регидратации перед поединком с Алексом Волкановски 12 февраля.

«Может ли это заявление Волкановски быть связано с обидой? Конечно, это просто человеческая обида. Ну проиграл, так проиграл — после драки кулаками не машут. Если есть какие-то доказательства, то существуют определенные службы, которые должны расследовать такие вещи. А все остальное — это голословное обвинение, которое ни на чем не основано. Махачев достойно отстоял титул чемпиона. Мы его поздравляем, любим и уважаем», — приводит слова Свищева «Спорт День за Днем».

Волкановски и его соотечественник Дэн Хукер обвинили Махачева в приеме запрещенных препаратов и использовании запрещенных способов восстановления.

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.