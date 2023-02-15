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Сегодня, 14:44

Свищев заявил, что Волкановски подозревает Махачева в обмане из-за обиды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что российский боец Ислам Махачев использовал капельницу для регидратации перед поединком с Алексом Волкановски 12 февраля.

«Может ли это заявление Волкановски быть связано с обидой? Конечно, это просто человеческая обида. Ну проиграл, так проиграл — после драки кулаками не машут. Если есть какие-то доказательства, то существуют определенные службы, которые должны расследовать такие вещи. А все остальное — это голословное обвинение, которое ни на чем не основано. Махачев достойно отстоял титул чемпиона. Мы его поздравляем, любим и уважаем», — приводит слова Свищева «Спорт День за Днем».

Волкановски и его соотечественник Дэн Хукер обвинили Махачева в приеме запрещенных препаратов и использовании запрещенных способов восстановления.

Махачев победил Александра Волкановски (25-2) единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-svishchev-podozrevat-makhacheva-v-obmane-eto-prostaya-obida
Алекс Волкановски
Дмитрий Свищев
Ислам Махачев
UFC
ММА
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