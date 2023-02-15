Куинтон Джексон рассказал, за счет чего Сирил Ган побьет Джона Джонса

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтон «Рэмпейдж» Джексон уверен, что претенденту на титул в тяжелом весе Сирилу Гану (11-1) нужно драться с Джоном Джонсом (26-1) в стойке и не лезть в борьбу.

«Я думаю, Сирил Ган должен держаться подальше от борьбы, — сказал Джексон The Schmo. — У тяжеловесов большая ударная мощь. Если он сможет наносить удары и не даст Джону Джонсу повалить его, то у него все будет хорошо», — предположил Джексон.

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.