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Суд удовлетворил ходатайство Ивана Емельяненко об УДО

Павел Лопатко
Иван Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ивана Емельяненко, младшего брата Федора Емельяненко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

37-летний Емельяненко отбывает наказание в колонии №4 в Алексеевском районе Белгородской области.

Как писал ранее «Коммерсант», с учетом содержания под арестом Емельяненко отбыл более половины назначенного срока.

В декабре 2024 года Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы по статье Уголовного кодекса о нанесении тяжких телесных повреждений. Весной 2024 года у Ивана случился конфликт с человеком, который оскорбил его семью. В ответ боец несколько раз ударил его по лицу.

Защита Емельяненко обжаловала приговор. В феврале 2025 года стало известно, что его оставили в силе.

В карьере Емельяненко были поединки по смешанным единоборствам и боксу.

Источник: РИА
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Иван Емельяненко
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