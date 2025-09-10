Суд удовлетворил ходатайство Ивана Емельяненко об УДО

Суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Ивана Емельяненко, младшего брата Федора Емельяненко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

37-летний Емельяненко отбывает наказание в колонии №4 в Алексеевском районе Белгородской области.

Как писал ранее «Коммерсант», с учетом содержания под арестом Емельяненко отбыл более половины назначенного срока.

В декабре 2024 года Емельяненко приговорили к полутора годам лишения свободы по статье Уголовного кодекса о нанесении тяжких телесных повреждений. Весной 2024 года у Ивана случился конфликт с человеком, который оскорбил его семью. В ответ боец несколько раз ударил его по лицу.

Защита Емельяненко обжаловала приговор. В феврале 2025 года стало известно, что его оставили в силе.

В карьере Емельяненко были поединки по смешанным единоборствам и боксу.