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Турнир по ММА и грэпплингу памяти Бувайсара Сайтиева пройдет в Дагестане

Павел Лопатко

Турнир NFL 4, посвященный памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, пройдет в Дагестане.

В программу соревнований войдут поединки по правилам ММА и грэпплингу. В том числе в турнире будут участвовать бойцы Наби Набиев и Раха Андийский.

Запланирован бой-реванш между Сулимом Бисултановым и Исламом Ибрагимовым: на турнире NFL 3, который прошел 31 мая, Бисултанов победил Ибрагимова.

2 марта о смерти Сайтиева сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Спортсмену было 49 лет.

Сайтиев трижды становился олимпийским чемпионом (в 1996, 2004 и 2008 годах) по вольной борьбе. Кроме того, он по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

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Бувайсар Сайтиев
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