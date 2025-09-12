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Хасан Магомедшарипов выступит на турнире по джиу-джитсу

Сергей Ярошенко

Хасан Магомедшарипов, брат экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова, проведет схватку по джиу-джитсу 19 сентября на турнире ACB JJ.

Соперником Магомедшарипова станет действующий чемпион казахстанской лиги Naiza в полулегком весе Нурбек Кабдрахманов.

В этот же вечер схватку проведет Арман Царукян, а также будет проведена встреча по джиу-джитсу между бойцами ММА Али Баговым и Бабули Цолоевым.

24-летний Магомедшарипов — непобежденный боец ММА, последнее время выступавший в лиге Bellator. Свой последний поединок он провел в июне прошлого года и единогласным решением судей победил Тайлера Мэтисона.

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Хасан Магомедшарипов
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