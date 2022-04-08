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«Многие считали, что моя карьера уже закончена». Стерлинг объяснил свои эмоции перед боем против Яна

Стерлинг не сдержал слез на взвешивании перед боем с Яном
Иван Шитик
Корреспондент
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Алджамейн Стерлинг.

Боец Алджамейн Стерлинг объяснил свои эмоции после церемонии взвешивания перед боем против россиянина Петра Яна, который пройдет в рамках турнира UFC 273.

«Многие считали, что моя карьера уже закончена. Но я верил, что смогу восстановиться после операции.

Для меня это был очень эмоциональные моменты. Дело в том, что у меня были проблемы во время подготовки, но я преодолел эти трудности. И после всего того, что пережил, у меня чувство, словно мечта исполняется. И поэтому я рад, что у меня есть возможность дальше выступать», — цитирует Стерлинга MMA Fighting.

Бойцы должны были встретиться 30 октября прошлого года, однако поединок был отменен из-за проблем со здоровьем у американца.

Этот бой будет уже вторым между спортсменами. Первый закончился скандалом: россиянина признали проигравшим после того, как он применил запрещенный прием.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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