«Многие считали, что моя карьера уже закончена». Стерлинг объяснил свои эмоции перед боем против Яна
Боец Алджамейн Стерлинг объяснил свои эмоции после церемонии взвешивания перед боем против россиянина Петра Яна, который пройдет в рамках турнира UFC 273.
«Многие считали, что моя карьера уже закончена. Но я верил, что смогу восстановиться после операции.
Для меня это был очень эмоциональные моменты. Дело в том, что у меня были проблемы во время подготовки, но я преодолел эти трудности. И после всего того, что пережил, у меня чувство, словно мечта исполняется. И поэтому я рад, что у меня есть возможность дальше выступать», — цитирует Стерлинга MMA Fighting.
Бойцы должны были встретиться 30 октября прошлого года, однако поединок был отменен из-за проблем со здоровьем у американца.
Этот бой будет уже вторым между спортсменами. Первый закончился скандалом: россиянина признали проигравшим после того, как он применил запрещенный прием.