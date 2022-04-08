Кикбоксер Левин будет секундантом Яна в поединке против Стерлинга

Кикбоксер Артем Левин будет секундантом россиянина Петра Яна в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC, который пройдет в ночь на 10 апреля в Джексонвилле.

Ранее стало известно, что секунданты Яна не смогли получить американскую визу.

«Как только стало известно про эту ситуацию, мне сразу начали писать, — сказал Левин ТАСС. — Петр тренируется в нашем зале. В такой ситуации я не могу не помочь человеку. Я поговорю с некоторыми из его тренеров по ударной технике, я вижу ситуацию».

Бой-реванш между Яном и Стерлингом пройдет на турнире UFC 273. Первый поединок Ян проиграл из-за дисквалификации после нанесения запрещенного удара.