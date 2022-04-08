«Ночной кошмар российских бойцов». Бразилец Кавалари рассказал о настрое на бой против Дацика

Бразилец Сауло Кавалари прилетел в Россию на бой против Дацика

Бразилец Сауло Кавалари прилетел в Россию на турнир PRAVDA, где он сразится с российским бойцом Вячеславом Дациком.

«Я Кассиус Кавалар, новый чемпион, ночной кошмар российских бойцов», — сказал он.

При этом боец признался, что граждан России уважает за их доброе сердце, а наших девушек считает самыми красивыми в мире.

«Я глубоко уважаю русских, у них большое и доброе сердце, климат в России мне нравится, бойцы крутые. Мне Россия нравится. В России у меня сбывались мечты, я выигрывал здесь бои, проигрывал, конечно же, но Россия мне нравится, люди нравятся. Русские девушки — лучшие в мире, красивые», — сказал он РЕН ТВ.

15 апреля Дацик и Кавалари сразятся по правилам бокса. Посмотреть поединок турнира PRAVDA зрители РЕН ТВ смогут в прямом эфире.