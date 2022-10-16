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Сегодня, 08:23

Стали известны бойцы, получившие бонус по итогам UFC Fight Night 212

Давид Хачатрян
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28-летний представитель легчайшего веса Джонатан Мартинес (17-4) получил 50 тысяч долларов бонусом за «Выступление вечера». Мартинес победил техническим нокаутом ветерана Каба Свонсона (28-13), нанеся ему во втором раунде серию безответных ударов руками, коленями и локтями.

Также бонус за «Выступление вечера» достался непобежденному японцу Тацуро Тайре (12-0), который победил сабмишном во втором раунде американца Карлоса Вергару (10-4) в предварительном карде турнира.

Бонус за «Бой вечера» достался сербу Душко Тодоровичу (12-3) и американцу Джордану Райту (12-4). Райт контролировал ход боя в первом раунде благодаря тейкдауну и граунд-энд-паунду. Однако во втором раунде он замедлил темп, в то время как Тодорович стал оказывать давление, перевел в маунт и забил локтями.

UFC Fight Night 212 прошел 15 октября в Лас-Вегасе, США.

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