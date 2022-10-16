UFC Fight Night 212: результаты всех боев турнира

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В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 212, в главном бою которого Алекса Грассо (15-3) победила Вивьен Арауджо (11-4) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

Приводим результаты всех боев турнира.

Наилегчайший вес: Алекса Грассо (Мексика) победила Вивьен Арауджо (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Джонатан Мартинес (США) победил Каба Свонсона (США) — ТКО, 2-й раунд.

Средний вес: Душко Тодорович (Сербия) победил Джордана Райта (США) — ТКО, 2-й раунд.

Легчайший вес: Рафаэль Ассунсао (Бразилия) победил Виктора Генри (США) — Единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Алонзо Мэнифилд (США) победил Мишу Циркунова (Латвия) — КО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Мана Мартинес (США) победил Брэндона Дэвиса (США) — Раздельное решение судей.

Средний вес: Джейкоб Малкоун (Австралия) победил Ника Максимова (США) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Джоандерсон Брито (Бразилия) победил Лукаса Александра (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Соломенный вес: Пьера Родригес (Венесуэла) победила Сэм Хьюз (США) — Единогласное решение судей.

Промежуточный вес: Тацуро Тайра (Япония) победил Карлоса Вергару (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полусредний вес: Пит Родригес (США) победил Майка Джексона (США) — КО, 1-й раунд.

