Илия Топурия заменит Евлоева в бою с Митчеллом 5 ноября на турнире UFC Fight Night 214

Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) выйдет на замену травмированному россиянину Мовсару Евлоеву (16-0) и подерется с непобежденным американцем Брайсом Митчеллом (15-0) 5 ноября на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает The MMA Media.

Митчелл находится на девятой строчке рейтинга полулегкого веса. В UFC он провел шесть боев, пять из которых продлились всю дистанцию. В прошлом бою он одолел Эдсона Барбозу (22-11). Бой состоялся 5 марта на UFC 272 в Лас-Вегасе, США.

Топурия расположился на 14-й строчке рейтинга полулегкого веса. Он провел в UFC четыре боя. В последнем поединке он отправил в нокаут во втором раунде Джея Герберта (11-4) 19 марта на турнире UFC Fight Night 204 на арене «О2» в Лондоне, Великобритания.