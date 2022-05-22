Чейл Соннен: «Чарльз Оливейра не стал бы чемпионом UFC, если бы не Тони Фергюсон»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что Чарльз Оливейра (33-8) должен быть благодарен Тони Фергюсону (23-5) за то, что тот дал возможность бразильцу войти в первую пятерку рейтинга UFC в легком весе.

«Раньше в легком весе у нас было 5 звезд и 10 отличных бойцов, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — И отличные бойцы не могли попасть в число этих звезд. До тех пор, пока Тони Фергюсон не опустил лестницу. Он хотел дать шанс какому-нибудь бойцу подняться наверх. Этим бойцом был Чарльз Оливейра. Оливейра не стал бы чемпионом UFC, если бы не Тони Фергюсон. Это факт».

Оливейра и Фергюсон дрались 12 декабря 2020 года на UFC 256 в Лас-Вегасе, США. Бразилец победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).