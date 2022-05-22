Гегард Мусаси раскритиковал UFC: «Они воруют деньги у бойцов»

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (49-7) вновь раскритиковал UFC, обвинив лигу в том, что она «грабит» собственных бойцов.

«UFC забрали значительную часть доходов бойцов после сделки с Reebok, — сказал Мусаси в интервью Робину Блэку. — Если раньше боец за бой мог заработать на спонсорах 200 тысяч долларов, то после сделки UFC с Reebok — 10 тысяч долларов. UFC ворует у бойцов. С Reebok я зарабатывал 6 тысяч долларов. Нельзя же быть такими жадными! Я понимаю, что прибыль для них на первом месте, но они также должны заботиться о своих сотрудниках. С таким подходом я был бы уже банкротом».

Мусаси ушел из UFC на серии из 5 побед. В последнем бою в UFC он победил бывшего чемпиона в среднем весе Криса Вайдмана (15-6) 8 апреля 2017 года на UFC 210. Мусаси защитил титул Bellator в среднем весе 25 февраля на турнире Bellator 275 против Остина Вандерфорда (11-1). Бой закончился в первом раунде техническим нокаутом.