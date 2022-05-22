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Сегодня, 17:52

Аманда Рибас рассказала, что отличает Валентину Шевченко от других бойцов

Боец UFC Аманда Рибас рассказала, что Валентина Шевченко очень сильна в ментальном плане
Давид Хачатрян
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9-й номер рейтинга UFC в минимальном весе 28-летняя бразильянка Аманда Рибас (11-3) считает, что чемпион UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко (22-3) очень сильна в ментальном плане, поэтому никто не может отобрать у нее звание чемпиона UFC.

«Думаю, что все дело в ее сознании, — сказала Рибас на подкасте SchmoZone. — Она по-настоящему верит, что она чемпион и никто не способен отобрать у нее пояс. У нее очень сильное мышление. Возможно, Таила Сантос с огнем в глазах сможет отобрать у Валентины пояс. Возможно. Однако я думаю, что самая большая разница между Валентиной и всеми остальными, — это ее мышление. Она действительно верит, что она чемпион».

Шевченко будет защищать титул в легчайшем весе в 7-й раз против Таилы Сантос (19-1) 11 июня на UFC 275 в Каланге, Сингапуре.

Валентина Шевченко
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