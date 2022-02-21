Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:41

Соннен о бое Махачева и Грина в промежуточном весе: «Это глупо»

Соннен высказался о бое Махачева и Грина в промежуточном весе

Бывший боец UFC Чейл Соннен выразил недоумение, почему UFC организует бой Ислама Махачева (21-1) и Бобби Грина (29-12) в промежуточном весе. Соннен считает, что об этом попросил Грин.

«Когда я более внимательно изучил этот поединок, я заметил одну вещь. Они дерутся в промежуточном весе. Я не знаю, что это значит, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Они будут драться в весе, который на 5 фунтов превышает верхний предел легкого дивизиона. Это глупо. Нам придется поверить, что о бое в промежуточном весе попросил сам Бобби. Мы знаем, что Бобби может сделать вес, потому что 13 дней назад он его сделал. У него есть еще 13 дней, чтобы уложиться в вес. Я не думаю, что Ислам попросил провести этот бой в промежуточном весе из-за смены соперника. Ислам все равно готовился гонять».

Поединок между Махачевым и Грином состоится 27 февраля рано утром по московскому времени на турнире UFC Fight Night 202. Бой пройдет в весе 160 фунтов, что на 4 фунта больше лимита рейтингового боя легкого дивизиона.

(Давид Хачатрян)

Ислам Махачев
Чейл Соннен
UFC
0
Читайте также
Головная боль: причины, симптомы, профилактика
Кошмар еще не закончился, впереди неизвестность. Что ждет Камилу Валиеву и Этери Тутберидзе в ближайшее время
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Франсис Нганну: «Чувствовал, что в UFC отдают предпочтение Сирилу Гану»

Кирилл Сидельников и Владимир Токов получили соперников на Bellator 275
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости