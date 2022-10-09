Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

9 октября, 10:09

Соннен — о бое Махачева и Оливейры: «Это противостояние самбо и джиу-джитсу»

Соннен рассказал об ожиданиях от боя Махачева и Оливейры
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что на UFC 280 мы впервые увидим громкое противостояние двух стилей — самбо и джиу-джитсу.

«Это будет противостояние самбо и джиу-джитсу, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Сторона самбо является фаворитом 3 к 1, поэтому она не распыляется раньше времени, а сторона джиу-джитсу не уверена, сработает ли техника ее парня. У нас есть две напуганные стороны. Мы увидим противостояние джиу-джитсу и самбо, точка. Мы не видели такого противостояния раньше. Мы заранее знаем, что оба парня готовятся провести бой на земле».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
0
Читайте также
Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниэль Кормье дебютировал в роли судьи на WWE. Видео

Пэдди Пимблетт рассказал, когда состоится его следующий бой
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости