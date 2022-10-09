Даниэль Кормье дебютировал в роли судьи на WWE. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) осуществил свою давнюю мечту, став участником турнира ведущей рестлинг-организации WWE. Кормье стал судьей на поединке Мэтта Риддла и Сета Роллинза на турнире Extreme Rules. Турнир состоялся в Филадельфии 8 октября.

Во время боя Роллинз повздорил с Кормье, после чего экс-чемпион UFC пригрозил рестлеру вести себя уважительно: «Не прикасайся ко мне», — сказал Кормье. Позже он отговаривал уже Риддла не прыгать на оппонента с двухметровой высоты.