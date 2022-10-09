Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

9 октября, 10:48

Пэдди Пимблетт рассказал, когда состоится его следующий бой

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт (19-3) уверен, что подерется 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

«Я планирую провести бой 10 декабря на UFC 282, — сказал Пимблетт во время турнира Cage Warriors 144. — Я просто жду, когда мне дадут соперника. Все говорят о поединке со мной, но когда перед ними лежит контракт на бой, они дают заднюю».

Пимблетт победил Джордана Ливитта (10-1) сабмишном во втором раунде на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

Пэдди Пимблетт
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соннен — о бое Махачева и Оливейры: «Это противостояние самбо и джиу-джитсу»

Стерлинг назвал Яна и Умара Нурмагомедова возможными следующими соперниками
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости