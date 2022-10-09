Пэдди Пимблетт рассказал, когда состоится его следующий бой

Британский проспект UFC Пэдди Пимблетт (19-3) уверен, что подерется 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

«Я планирую провести бой 10 декабря на UFC 282, — сказал Пимблетт во время турнира Cage Warriors 144. — Я просто жду, когда мне дадут соперника. Все говорят о поединке со мной, но когда перед ними лежит контракт на бой, они дают заднюю».

Пимблетт победил Джордана Ливитта (10-1) сабмишном во втором раунде на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.