«СМИ представляют искаженную информацию». Адвокат Нурмагомедова и Идрисова рассказал о ходе следствия

Друг бойца Bellator Усмана Нурмагомедова — Камал Идрисов — не совершал действий, представляющих опасность для сотрудников полиции во время инцидента у аэропорта Махачкалы 11 ноября этого года, что следует из протокола очной ставки с полицейскими. Кроме того, информация о том, что полицейские опознали в Нурмагомедове водителя автомобиля, не соответствует действительности — они не смогли дать однозначного ответа, а действия сотрудника полиции, который столкнулся с машиной Нурмагомедова и Идрисова, незаконны. Об этом, в частности, говорится в заявлении адвоката Нурмагомедова и Идрисова — Султана Калаева.

11 ноября автомобиль, в котором находились Нурмагомедов и Идрисов, на КПП при въезде в махачкалинский аэропорт задел крылом полицейского, после чего тот упал. Друзья торопились на рейс в Москву. По прибытии в Шереметьево, они были задержаны. Позже стало известно, что за рулем находился Идрисов; 15 ноября он был отправлен под домашний арест на два месяца. Затем Советский суд Махачкалы изменил меру пресечения в отношении Идрисова, отправив его в СИЗО до 11 января.

Однако, как стало известно «СЭ», 2 декабря Верховный суд республики Дагестан отменил постановление Советского суда. Теперь в отношении Идрисова действует первоначально избранная мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Учитывая систематический характер ничем не аргументированных публикаций в различных СМИ, представляющих искаженную информацию о деле, хотелось бы дать комментарии по нескольким вопросам, основываясь исключительно лишь на объективных доказательствах, — отметил Калаев. — Как можно заметить, представление искаженной информации происходит по нескольким направлениям, которые имеют единственную одну общую черту — это способность этой информации обеспечить искусственный резонанс, что увеличивает просмотры контента.

Так, в СМИ делается упор на то, что Идрисов Камал и Нурмагомедов Усман не остановились на контрольно-пропускном посту, «с особым цинизмом сбили полицейского, ограждения» и чуть ли не подъехали на данном автомобиле к самолету, а после случившего даже не извинились перед сотрудниками полиции. Более того, муссируется информация о том, что полицейские опознали в Нурмагомедове лицо, которое находилось за рулем транспортного средства в момент происшествия.

Во-первых, хочется отметить: учитывая активность в социальных сетях, всем должно быть понятно, что следствие будет проводиться под особым контролем, и мы это уже ощущаем. Даже руководитель СК РФ прилетал в Дагестан.

Во-вторых, все мы видели видеозаписи с места происшествия, согласно данным записям, очевидно, что сотрудника никто не сбивал. На видеозаписи, снятой с нагрудной камеры одного из сотрудников полиции, отчетливо видно, что автомобиль, управляемый Идрисовым, подъехав к полицейскому посту, остановился, а после жеста полицейского по направлению движения попытался объехать впереди стоящую машину и заграждение с левой стороны впритирку к отбойнику, к которому подходил другой сотрудник полиции. Естественно, в такой ситуации внимание Идрисова было отвлечено на влево. Проезжая отбойник, автомобиль только начал набирать скорость, именно в этот момент из-за спины другого сотрудника полиции выбежал потерпевший и фактически сам набросился на правый бок проезжающего автомобиля.

Как следует из протокола очной ставки с сотрудниками полиции, находившимися на посту, Идрисов не совершал каких-либо действий, представляющих опасность для сотрудников полиции.

Данное обстоятельство свидетельствует об ошибочности квалификации действий Идрисова по ст. 318 УК РФ, так как субъективная сторона состава преступления, предусмотренная данной статьей, характеризуется прямым умыслом лица на причинение вреда здоровью сотрудника полиции.

Второй момент, где происходит искажение фактов, заключается в том, что СМИ преподносят ситуацию так, что Идрисов и Нурмагомедов скрылись с места преступления.

Очевидно, что человек, совершивший преступление и желающий скрыться, не будет ехать в аэропорт, где на каждом углу имеется множество камер. Необходимо отметить, что Идрисов, который понимал, что его действия могут быть расценены как неподчинение законному требованию сотрудника полиции, доехав до аэропорта, еще до вылета самолета, попросил своих знакомых приехать на пост и объяснить причину их не остановки.

Третий момент, где происходит искажение фактов, заключается в том, что СМИ преподносят информацию так, будто, «совершив наезд» на сотрудника полиции, ребята даже не извинились и не предложили компенсацию.

Данная информация также неверна, так как достоверно известно, что по просьбе Идрисова на пост полиции сразу приехали друзья и взрослые родственники и принесли от имени ребят извинения за случившееся, а также предложили любую необходимую помощь. Скрываться никто не собирался, более того, именно приехавшие на пост родственники сообщили полиции о том, что в автомобиле находились Идрисов Камал и Нурмагомедов Усман. Эти сведения подтверждаются показаниями самих сотрудников полиции. Потерпевший от компенсации вреда отказался, сославшись на то, что это было недоразумение, и никаких претензий он к ребятам не имеет.

Четвертый момент, где происходит искажение фактов, заключается в том, что СМИ преподносят информацию, будто полицейские опознали Нурмагомедова как лицо, которое находилось за рулем в момент совершения указанных выше действий. На самом деле, сотрудники полиции не смогли однозначно указать, кто именно находился за рулем автомобиля, а при проведении следственного эксперимента было доказано, что ни один сотрудник не мог видеть лица сидевших внутри автомобиля ввиду затемненности стекол.

Возвращаясь к квалификации самого события и действий Идрисова, учитывая видеозаписи, думаю, любой юрист скажет, что для привлечения лица к ответственности по статье 318 УК РФ необходимо понимать, что указанные действия должны были быть совершены с прямым умыслом, чего в данном случае не усматривается.

Кроме того, важно отметить, что указанный сотрудник находился без светоотражающей одежды и не мог выходить на проезжую часть. Более того, в его должностные инструкции не входит остановка транспортных средств. Таким образом, действия данного сотрудника полиции были незаконны. Фактически действия, отраженные на видеозаписи, могли быть квалифицированы лишь как административное правонарушение, неподчинение законному требованию сотрудника полиции 19.3 КоАП РФ.

Тут, видимо, сыграл фактор резонансности дела, когда следственный орган, поторопившись, сначала возбудил уголовное дело, а потом уже стал заложником своего же решения, отменить которое уже не мог ввиду оказываемого на него давления.

Мы совершенно не пытаемся оправдать действия молодых людей, они и сами понимают, что были не правы, но при этом мы вправе рассчитывать на законное обвинение и наказание. Мы все еще ждем, когда следствие отбросит эмоции, установит все значимые для дела обстоятельства и даст произошедшему законную и объективную оценку".