Магомед Анкалаев показал фото подаренного Рамзаном Кадыровым автомобиля

Топовый полутяжеловес UFC, представляющий бойцовский клуб «Ахмат», россиянин Магомед Анкалаев поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за подаренный ему новый автомобиль.

«Хочу выразить искреннюю благодарность Рамзану Ахматовичу. Спасибо за вашу заботу и проявленный интерес, это очень ценно для меня. Спасибо за подарок, Вам удалось проявить не только внимание, но и желание создать комфорт, атмосферу радости!» — написал Анкалаев в Instagram.

На счету Анкалаева в ММА 15 побед и 1 поражение. Ожидается, что в марте этого года он сразится с экс-претендентом на титул UFC в полутяжелом весе бразильцем Тиаго Сантосом. В случае победы Анкалаев может стать следующим претендентом на пояс.