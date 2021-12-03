Бимарзаев и Лима уложились в вес перед ACA 133

Российский боец Апти Бимарзаев и бразилец Элисмар Лима успешно уложились в лимит полулегкой категории на взвешивании перед ACA 133, показав практически равный вес: Бимарзаев — 66,3 кг, соперник — 66,2 кг.

29-летний Апти имеет в послужном списке имеет 17 побед и два поражения, идет на серии из 13 побед подряд. В активе 33-летнего бразильца 24 победы, при 3 поражениях и 1 ничья. Турнир пройдет 4 декабря в «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге.

Полный кард турнира

Элисмар Лима (Бразилия) — Апти Бимарзаев (Россия)

Валерий Мясников (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)

Никита Чистяков (Россия, СПБ) — Майкон Силван (Бразилия)

Тилек Машрапов (Киргизия) — Мамуржон Хамдамов (Таджикистан)

Карлос Аугусто да Силва (Бразилия) — Абдул-Рахман Темиров (Россия)

Вагнер Прадо (Бразилия) — Эльхан Мусаев (Россия)

Камиль Онищук (Польша) — Владимир Федин (Россия)

Ахмед Мусакаев (Россия, СПБ) — Франсиско Де Лима Мачиель (Бразилия)

Горан Рельич (Хорватия) — Даврбек Исаков (Узбекистан)

Анатолий Бойко (Россия) — Бай-Али Шаипов (Россия)