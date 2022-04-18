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Сегодня, 18:47

СК завершил расследование в отношении бойца ММА Новоселова после обвинения в изнасиловании

СК отмечает, что собрана достаточная доказательственная база в отношении бойца Новоселова по делу об изнасиловании
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Следственный комитет завершил расследование в отношении бойца ММА Максима Новоселова по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«Тушинским межрайонным следственным отделом в кратчайшие сроки завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего уроженца Челябинской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — цитирует ТАСС Иванову.

Боец Максим Новоселов был задержан ранним утром 27 марта в районе Пятницкого шоссе. Машину, в которой спортсмен ехал вместе с друзьями и двумя девушками, остановили после звонка одной из них в полицию.

Молодая девушка сообщила правоохранителям, что познакомилась в подмосковном клубе с мужчинами и они везут ее в неизвестном направлении. Студентка заявила, что по пути Новоселов избил ее и изнасиловал. После этого вся компания была доставлена в отдел.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/14405101
ММА
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