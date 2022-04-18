Стерлинг рассказал, когда и против кого будет защищать титул UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) сообщил, что планирует вернуться в клетку не раньше сентября, а также назвал потенциальных соперников для второй защиты титула.

«Не думаю, что я вернусь в октагон раньше сентября, — сказал американец в интервью The MMA Hour. — Допускаю, что вернусь к концу года. Посмотрим, как будет чувствовать мое тело. Вообще, я хотел бы провести в этом году три боя, но не все зависит от меня. Перед возвращением в клетку я должен убедиться, что я полностью восстановился. Думаю, что Диллашоу не заслуживает боя за титул. Есть более достойные претенденты на титул, вроде Жозе Альдо или Доминика Круза. Тем не менее бой с Диллашоу получился бы забавным, ведь у него громкое имя, его знают фанаты. Победа над ним укрепила бы мое наследие».

Также Стерлинг заявил, что готов в третий раз подраться с россиянином Петром Яном (16-3).

«Если Ян хочет проиграть мне в третий раз, мы можем это организовать. Если вы посмотрите на его рекорд, то увидите, что 2 из 3 поражений нанес ему я», — добавил Стерлинг.

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).