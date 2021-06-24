Сирил Ган: «Девять лет я работал менеджером по продаже элитной мебели»
18:15
Боец ММА, занимающий третий номер рейтинга тяжелого веса, UFC Сирил Ган вспомнил, как работал продавцом мебели.
— UFC в одном из ролике пускали информацию, что вы работали менеджером по продаже элитной мебели.
— Да, я отработал там 8-9 лет где-то.
— Самая запоминающаяся сделка?
— Я как-то продал комплект мебели на 20 000 евро. Софу, стул, стол, полку.
— На что потратили первый бонус в UFC — $ 50 000 за сабмишен против Мэйеса?
— Я не трачу деньги (смеется). Инвестирую все в мой банковский счет. Не то чтобы я коплю прям, но у меня ведь семья. Жена, дочь. Сейчас жена беременна второй дочерью, поэтому я должен заботиться о них, бережно относиться к деньгам.
В ночь на 27 июня Ган подерется с Волковым в главном событии вечера UFC Vegas 30.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю