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Сирил Ган: «Девять лет я работал менеджером по продаже элитной мебели»

18:15
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Боец ММА, занимающий третий номер рейтинга тяжелого веса, UFC Сирил Ган вспомнил, как работал продавцом мебели.

— UFC в одном из ролике пускали информацию, что вы работали менеджером по продаже элитной мебели.

— Да, я отработал там 8-9 лет где-то.

Сирил Ган.«Волков боится тяжелого удара». Сирил Ган — работа продавцом мебели, секрет футворка, панчи Нганну

— Самая запоминающаяся сделка?

— Я как-то продал комплект мебели на 20 000 евро. Софу, стул, стол, полку.

— На что потратили первый бонус в UFC — $ 50 000 за сабмишен против Мэйеса?

— Я не трачу деньги (смеется). Инвестирую все в мой банковский счет. Не то чтобы я коплю прям, но у меня ведь семья. Жена, дочь. Сейчас жена беременна второй дочерью, поэтому я должен заботиться о них, бережно относиться к деньгам.

В ночь на 27 июня Ган подерется с Волковым в главном событии вечера UFC Vegas 30.

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